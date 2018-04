I Carabinieri del Comando Stazione di Malnate hanno arrestato un 26enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine.

Arrestato 26enne per spaccio

Dopo una mirata attività info-investigativa dei Carabinieri della Stazione di Malnate hanno arrestato un 26enne per spaccio di droga. I Militari, in seguito alla perquisizione dell’abitazione del giovane, hanno rinvenuto: 190 grammi di marijuana, 20 grammi i hashish, tre coltellini e un bilancino di precisione probabilmente utilizzati per il taglio delle sostanze stupefacenti. Il ragazzo, dopo l’arresto accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga , è stato collocato ai domicili in attesa dell’udienza di convalida fissata per oggi, mercoledì 18 aprile.