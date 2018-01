Attenti alle truffe, incontro aperto a tutti i cittadini.

Attenti alle truffe, se ne parla a Castellanza. Da anni ormai si sente parlare di truffe, rapine, raggiri ad anziani. Per strada, nei luoghi pubblici o persino in casa. Negli ultimi anni questo fenomeno è in continuo aumento, i dati del Ministero dell’interno parlano di un aumento dell’8% dal 2011 al 2012 e del 7.8% tra il 2012 e il 2013. I numeri arrivano oltre i 10.000 casi in Italia.

Incontro con le forze dell’ordine

Per affrontare questa situazione e per dare le cifre esatte del problema nella nostra zona l’Assessorato alla Polizia Locale della Città di Castellanza e il Comando dei Carabinieri di Busto Arsizio con la Stazione Carabinieri di Castellanza hanno organizzato un incontro pubblico dal titolo “ATTENTI ALLE TRUFFE”. L’incontro che si terrà giovedì 25 gennaio alle ore 14,30 nella Sala Conferenze della Biblioteca Civica di Castellanza servirà per dare ai cittadini – soprattutto agli anziani e alle persone più deboli – suggerimenti e consigli per evitare di cadere vittime di truffe e raggiri.