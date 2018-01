Auto usate Milano: over 18 in ultimo posto.

Auto usateMilano: le statistiche

Un mercato vivace quello delle auto usate in Lombardia, che ha registrato nel 2017, rispetto all’anno precedente, un incremento delle vendite del +4,6%. Il prezzo medio delle vetture offerte sul mercato è pari a € 14.000 – un dato superiore alla media nazionale -, mentre l’età media delle auto in vendita è di 7,5 anni, a testimonianza che oggi l’auto si sostituisce più per necessità.

La classifica regionale

Secondo l’elaborazione del Centro Studi di AutoScout24 i passaggi di proprietà aumentano in tutte le province e ai primi posti per numerosità troviamo Milano (134.403), Brescia (64.444) e Bergamo (52.514), seguite da Varese (45.338), Monza e Brianza (39.623), Pavia (28.600), Como (27.788), Mantova (20.538), Cremona (17.126), Lecco (15.706), Lodi (11.157) e Sondrio (9.504).

Rispetto alla popolazione residente

Ma rispetto alla popolazione residente (oltre i 18 anni), la situazione è ben diversa: sul podio troviamo Sondrio con 632,2,6 passaggi ogni 10mila abitanti, Brescia (627,2) e Pavia (621,2). Seguono nell’ordine Varese (617,1), Mantova (600,6), Lodi (591,7), Bergamo (584,2), Cremona (571,9), Lecco (562,7), Como (561,6), Monza e Brianza (556,1). Milano è ultima con 505,4.

Brescia la più cara, Sondrio e Como “cheap”

Per acquistare una vettura, tra le province “più care” troviamo ai primi posti Brescia, con un prezzo medio di € 17.230, e Cremona con € 16.195. Seguono Bergamo con € 15.200, Milano con € 14.810, Monza e Brianza con € 14.750, Mantova con € 14.740, Lecco con € 14.420 e Varese con € 12.990. Più “economiche” Pavia (€ 10.655), Lodi (€ 11.985), Sondrio (€ 12.520) e Como (€ 12.585).

Sensibilità “green”

Cosa cercano gli acquirenti in Lombardia? Aumenta l’attenzione nei confronti di vetture usate ecologiche e orientate ai bassi consumi, con una crescita delle richieste nel 2017, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, del +37%. Questo nonostante il prezzo medio per le vetture ibride ed elettriche usate si attesti a € 20.240.