Massimo Cacciari conquista Corbetta. Dopo aver registrato il tutto esaurito durante le serate magentine negli scorsi anni, la nuova location corbettese conferma che la cultura con la C maiuscola piace, eccome.

Sfida vinta

Sfida vinta per il sindaco Marco Ballarini e per l’assessore Giuliano Gubert che hanno convintamente investito nel progetto dell’associazione Urbanamente ospitando tre serate filosofiche tra cui quella più blasonata, con Cacciari. Una scleta convinta, quella della Giunta dic entrodestra corbettese, in netta controtendenza rispetto ai vicini di casa magentini.

Pubblico numeroso

Il pubblico ha ripagato in presenza la scelta di investire in cultura. Sulla scia del successo delle serate filosofiche promosse in passato, la nuova veste griffata Urbanamente, conquista e convince. Scommessa vinta per tutti, insomma.