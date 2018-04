Cambia sesso in tv: Marta, 25enne di Gerenzano, ha partecipato al programma “Da qui a un anno”, in onda il venerdì sera su Real Time. Come obiettivo da realizzare in 12 mesi ha espresso il cambiamento di sesso e, ad anno concluso, ha potuto mostrare al grande pubblico il suo importante cambiamento. Al posto di Marta, ora c’è infatti Thomas.

Cambia sesso in tv: da Marta a Thomas

«Ho deciso di intraprendere questo percorso per diventare l’uomo che ho sempre sognato di essere». Così la gerenzanese Marta, 25 anni, si è presentata al nuovo programma di «Real Time», «Da qui a un anno», condotto da Serena Rossi. E nel corso di 12 mesi ha stravolto completamente la sua vita, diventando Thomas. Lo show segue le trasformazioni di persone comuni intenzionate a cambiare vita nel corso di un anno. E quello della giovane Marta è stato davvero un viaggio eccezionale che ha stravolto la sua vita per sempre. Armata di forza di volontà e di coraggio, la gerenzanese ha intrapreso il difficoltoso percorso del cambiamento di sesso. Su La Settimana, in edicola da venerdì 6 aprile, l’intervista a Thomas.