Appello per il centro integrato Maccallè.

Centro diurno, serve una mano per l’estate

La cucina del C.D.I. Macallè funziona grazie a un gruppo di 5 bravissimi volontari che ogni giorno si turnano per garantire la preparazione dei pasti ai 15 anziani presenti nel servizio. Con l’avvicinarsi del periodo estivo anche loro desiderano prendersi una vacanza, quindi cerchiamo volontari che anche solo per un periodo limitato vogliano provare a sostituirli. Non serve essere grandi chef, ma serve saper cucinare come a casa propria (per le dosi ci sono i più esperti che aiutano e danno indicazioni) e avere voglia di passare qualche ora al Macallé. A chi si rende disponibile verrà fatto il breve corso HACCP (per la somministrazione di alimenti), con il rilascio dell’attestato che non ha scadenza e può essere utilizzato anche in altri ambiti.