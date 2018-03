Ancora un furto di cellulari.

Assaltato il negozio, poi la fuga con i cellulari

Come ampiamente descritto sul numero di Settegiorni Legnano Altomilanese in edicola, i ladri sono tornati al colpire il centro Tim nel cuore del centro cittadino di Parabiago. La vetrata è stata distrutta a colpi di piccone e tombino. E’ il terzo furto in due mesi per il titolare.