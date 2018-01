Concerto a teatro, serata in musica per il Lazzaretto.

Concerto a teatro per sostenere il Lazzaretto

«Con la Musica nel cuore», una serata per il Lazzaretto di San Rocco. Appuntamento domani, sabato, in teatro. A organizzare l’evento è il Comitato per la Tutela e la Conservazione del Lazzaretto di Marnate, con la Parrocchia Sant’Ilario, il Comune e la Pro Loco Marnate, per continuare l’iniziativa di tutela del Lazzaretto, ora anche patrimonio del Fai.

Sul palco 12 cantanti per una gara canora

Durante la serata, che inizierà alle 21, al Cinema Teatro Tiglio, si esibiranno dal vivo 12 cantanti in una gara canora straordinaria, interpretando le musiche di Zucchero, Ligabue, Mina e altri celebri artisti italiani e non. Saranno anche presenti i due comici de «Il Tombolone Natalizio», Luca ed Emanuele. L’intero ricavato sarà devoluto al progetto di messa in sicurezza del Lazzaretto. «Con soli 10 euro sarà possibile contribuire al salvataggio di un pezzo di storia del nostro paese – dicono gli organizzatori – I biglietti sono in prevendita all’oratorio di Marnate, in Biblioteca Comunale e in alcuni bar». E’ anche possibile telefonare al numero: 3403476372 o scrivere alla mail: info@lazzarettodimarnate.it.