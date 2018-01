A Corbetta i concorsi dell’Asst: 3mila iscritti. Un gran via vai nei giorni scorsi alla scuola Aldo Moro. Eppure le lezioni sono sospese. In tanti si sono chiesti cosa succedesse. Ed ecco la risposta: c’erano in corso le selezioni dell’Asst Ovest Milano.

Concorsi: commento del sindaco

“Abbiamo ospitato in palestra le prove scritte per i concorsi pubblici per l’assunzione di fisioterapisti e infermieri per la nostra ASST – ha detto Marco Ballarini -. È la prima volta che si fa a Corbetta, ma abbiamo pensato di dare la disponibilità delle nostre strutture per far svolgere i concorsi nel migliore dei modi per i partecipanti e i nostri ospedali”.

Partsnership consolidata

Dopo la convenzione con l’Asst ed Ats per la scelta e revoca del medico, una nuova collaborazione proficua che ha coinvolto 3mila aspiranti professionisti della sanità, spalmati su due giornate di concorso.