Corso formazione sul monitoraggio di specie di particolare interesse conservazionistico.

Corso formazione gratuito e aperto a tutti

L’Università degli Studi dell’Insubria, in collaborazione con Istituto Oikos, organizza un corso di formazione gratuito e aperto al pubblico, rivolto in modo particolare a GeV, studenti, insegnanti e volontari delle associazioni che si occupano di ambiente. Il corso è inserito nell’ambito del progetto “Sistema Olona” finanziato da Fondazione Cariplo; scopo del progetto è di potenziare il corridoio ecologico del bacino dell’Olona, con interventi sia volti a garantire agli animali il superamento di strade e ferrovie che di riqualificazione ambientale, considerando in modo particolare le zone umide, ambienti fragili e fondamentali per la vita di moltissime specie animali e vegetali.

Le finalità del seminario

Il corso intende fornire un quadro generale del contesto e delle problematiche ambientali del territorio del bacino dell’Olona, ma soprattutto di permettere ai partecipanti di acquisire le tecniche di base per il monitoraggio di diverse specie. A tale fine vengono proposti diversi incontri teorici, unitamente a fondamentali incontri pratici sul campo, per sperimentare le tecniche spiegate e acquisire le competenze utili anche per poter segnalare specie importanti presenti sul territorio, che meritano tutela. Gli incontri teorici avranno luogo nella sede di Varese dell’Università degli Studi dell’Insubria, via Monte Generoso, aula 1Mtg, dalle 18 alle 21. Le iscrizioni dovranno pervenire entro venerdì 20 aprile, scrivendo a stefania.mazzaracca@istituto-oikos.org.