Croce rossa: giornata della raccolta alimentare

Il Comitato di Saronno della Croce Rossa Italiana ha organizzato una giornata di raccolta alimentare con la sua Area 2 dedicata al sociale, grazie all’impegno dei numerosi volontari. Una ventina di volontari sarà infatti al lavoro dalle 8.30 di oggi e resterà impegnata fino alle 19.30. Il punto in cui è possibile, per tutti i cittadini, partecipare alla raccolta è il supermercato U2 di Via Prealpi 122, Saronno. Chiunque lo desidera può donare parte della sua spesa, naturalmente per quel che concerne alimenti a lunga conservazione. Tutto il materiale raccolto verrà distribuito a famiglie meno abbienti inserite in una lista stilata dai Servizi Sociali. Si tratta di famiglie che vivono a Saronno, ma anche nei sei comuni serviti dalla Croce Rossa Italiana, comitato di Saronno.