Gudo, l’elettrodotto “trasloca” ad est del paese: partiti gli scavi

Iniziati a Gudo Visconti gli scavi per realizzare il nuovo tratto di elettrodotto, al fine di spostare la linea dal centro abitato. Come ha annunciato il sindaco Omar Cirulli, «Terna finanzia interamente l’intervento con un investimento di oltre 2 milioni di euro». Un’opera attesa da lungo tempo in paese, dove si era anche svolta una consultazione per decidere il nuovo tracciato dei tralicci. La cittadinanza aveva scelto l’opzione che porta ad est del paese. L’intervento dovrebbe essere concluso entro fine anno.