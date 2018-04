Casa Pisani Dossi apre le sue porte a gusto e cultura. Sabato 21 aprile, arte, cibo, sport e musica sono protagoniste a Corbetta.

La cornice di Casa Pisani Dossi

Casa Pisani Dossi, la villa quattrocentesca dimora di Ambrogio Varese da Rosate, medico di Ludovico il Moro, e poi di altri illustri nobili e letterati tra cui il poeta della Scapigliatura Lombarda Carlo Dossi, sarà la sede dell’evento “Il gusto dell’arte”, un’iniziativa corale che coniuga cultura, buon cibo, sport e musica a titolo gratuito.

Le visite alla Casa

Dalle 14 alle 18, apertura della Casa Pisani Dossi ed inizio registrazione per le visite al Museo Archeologico Pisani Dossi a partire dalle 14:30, visite organizzate a gruppi di 10/15 persone, ogni 30 minuti a partire dalle 14:30 . Ultima visita: partenza alle 17.30. Dalle 14.15, presentazione della collezione privata della casa museo: “La Fondazione Pisani Dossi verso il futuro”con gli architetti . Maria Mimmo e Federica Cadamuro. Alle 16.15 “Le case museo nell’esperienza del FAI” con Giuliano Galli e Roberto Segattini.

Degustazioni e solidarietà

Per l’intero pomeriggio degustazioni di formaggi e salumi accompagnati dai lievitati del campione della pizza Pasquale Moro. Dalle 18, protagonista la Onlus CAF di Milano, che dal 1979 accoglie e cura in modo professionale minori vittime di gravi maltrattamenti e abusi, sarà anche per quest’anno Charity Partner dell’ ASD Terre dei Navigli Sport e Natura nella manifestazione Granfondo del Naviglio. L’obiettivo comune è ancora quello di regalare la possibilità di frequentare un corso di nuoto ai bambini e ai ragazzi ospiti delle sue Comunità Residenziali.

Lo sport

Dalle 19.15, presentazione della VII edizione Granfondo del Naviglio ed. 2018, manifestazione di nuoto non agonistica che si svolgerà lungo il Naviglio Grande sabato 8 settembre. Saranno presentati Green Dog Club e l’associazione N.A.L. (Nuoto in acque libere). Riflettori accesi su “100 Milioni di Bracciate” film di Donatella Cervi e, dalle 21, musica dal vivo con Oatmeals 100% American Music.

La Città dei Bambini di Corbetta

Nell’arco del pomeriggio, in prossimità del museo Archeologico Pisani Dossi, sarà presente l’associazione Città dei Bambini di Corbetta con un interessante progetto realizzato in collaborazione con il liceo Bachelet di Magenta. Gli studenti si sono avvicinati all’archivio contenuto in Casa Pisani Dossi ed hanno realizzato un progetto che verrà esposto.