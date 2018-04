Incidente sulla Provinciale, si è verificato pochi minuti fa.

Incidente sulla Provinciale 109

Un grave incidente stradale si è verificato pochissimi minuti fa alla rotonda sulla provinciale 109 situata sul territorio del comune di Pogliano. Ancora da chiarire le cause del sinistro che ha coinvolto un motociclista di 56 anni che stava viaggiando in direzione di Arluno. Sul posto i carabinieri di Arluno, l’ambulanza dei volontari di Arluno e l’equipe medica dell’elisoccorso atterrato nei prati vicino alla rotonda. Sembra che il motociclista stesse partecipando a un raduno di moto e auto storiche a Vanzago. L’uomo è stato trasferito in ospedale in codice rosso.