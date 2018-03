Investe ciclista e poi scappa ma i carabinieri lo rintracciano

Investe ciclista, denunciato 27enne di Gerenzano

Ha investito un ciclista e poi è scappato. Rintracciato è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Cislago. Un 27enne, residente in Gerenzano, è finito nei guai per omissione di soccorso e lesioni colpose dovute a sinistro stradale. Sabato sera, lungo la cd. Varesina, all’altezza del centro abitato di Gerenzano, un cittadino cinese è stato investito da un automobilista pirata mentre percorreva quel tratto di strada a bordo della propria bicicletta.

Il ferito soccorso dai passanti

Immediatamente soccorso dai passanti e successivamente dai sanitari dell’ospedale di Saronno, l’uomo è apparso dapp rima in gravi condizioni, riportando, tra le varie contusioni agli arti, anche una ferita alla testa. In realtà, giunto in ospedale in codice giallo, la diagnosi è stata di molto ridimensionata. Tra gli operatori intervenuti sul posto, i carabinieri della Stazione di Cislago hanno ricostruito la dinamica dell’evento, constatando che chi aveva investito il ciclista si era dato alla fuga. Attraverso le dichiarazioni di alcuni testimoni e la visione di alcune telecamere di un vicino esercizio commerciale, che inquadravano parte della carreggiata stradale, i militari sono riusc iti ad individuare il veicolo e tramite il numero di targa a identificare il proprietario. Si sono, quindi, recati a casa dove lo hanno rintracciato. L’auto era chiusa in garage con ancora gli evidenti segni della collisione.