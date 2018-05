L’evento si è svolto questa mattina in un plesso dell’istituto comprensivo Ignoto Militi.

Lara Comi incontra gli alunni

“La nuova Europa la costruirete voi!” Così Lara Comi, eurodeputata di Forza Italia e vicepresidente del Gruppo PPE al Parlamento Europeo, si è rivolta ai bambini e ragazzi dell’Istituto Comprensivo Ignoto Militi di Saronno, che la hanno accolta con grande entusiasmo per la Festa dell’Europa organizzata nel plesso delle elementari Rodari.

Appuntamento che si ripete ogni anno

“È la scuola in cui insegnava mia mamma, e mi fa sempre piacere tornarvi tutti gli anni per questa bella tradizione” racconta Lara Comi, che ha incontrato gli alunni delle quinte e delle terze delle primarie Rodari, quelli delle terze delle primarie Ignoto Militi, i bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia Collodi e quellidelle seconde della media Bascapè. Comi ha anche premiato i vincitori del concorso grafico per il logo della scuola media Bascapè e i vincitori del Premio Paola Castelli, intitolato alla sua ex professoressa di matematica all’Istituto Orsoline di Saronno (prematuramente scomparsa), che metteva in palio un viaggio al Parlamento Europeo che verrà organizzato entro la fine dell’anno. “I ragazzi sono stati bravissimi nel raccontare come sognano l’Europa, toccando anche temi, come la libertà di comunicare, gli scambi culturali e la necessità di un’unica lingua e di un’unica Costituzione europea, su cui il Parlamento europeo si sta impegnando concretamente proprio in questi ultimi anni – rivela Lara Comi – la voglia di Europa che emerge nei loro temi è una straordinaria iniezione di fiducia! Questa è la Saronno che dobbiamo valorizzare, non quella dei ragazzi del Telos: avrebbero molto da imparare dai ragazzi dell’ICS Ignoto Militi…”.