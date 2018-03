“Mercatino dello scambio”: l’idea della Pro loco di Motta Visconti con il patrocinio del Comune, rivolta a bambini, adulti e anziani.

La Pro loco di Motta Visconti, con il patrocinio del Comune, propone un sondaggio con raccolta di adesioni per il progetto del “Mercatino dello scambio”, che si potrebbe tenere ogni seconda domenica del mese da aprile al centro civico, per poi eventualmente passare in piazza da maggio in poi. Una iniziativa che vuole essere aperta tanto a bambini quanto agli anziani che desiderino barattare i propri oggetti. Sul sito www.prolocomottavisconti.it i riferimenti dei promotori per avere maggiori informazioni.