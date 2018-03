Ozzero: ultimati i lavori in Cascina Meraviglia, Città metropolitana ha riaperto al traffico la Provinciale 183.

Ozzero: la Provinciale 183 ha riaperto al traffico

Ha riaperto al traffico nella giornata di martedì 27 marzo la Provinciale 183. Il provvedimento era stato adottato da Città metropolitana lunedì 5 marzo per consentire ai proprietari di Cascina Meraviglia di mettere in sicurezza un tratto di edificio adiacente alla sede stradale, che per questioni statiche, non consentiva più il transito in sicurezza in quel punto.