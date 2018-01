Patentino per proprietari di cani: a Vermezzo corsi al via il 20 gennaio

Patentino per proprietari di cani, a Vermezzo lezioni il 20 e 27 gennaio: ecco come fare per iscriversi.

Tempo sino al 13 gennaio per iscriversi al corso per ottenere il patentino di proprietario di cani organizzato dal Comune di Vermezzo in collaborazione con l’Ats Milano Città metropolitana. Modulo sul sito comunale, info alla mail segreteria@comune.vermezzo.mi.it. Le lezioni si svolgeranno quindi il 20 ed il 27 gennaio dalle 8.30 alle 12.30 nella biblioteca comunale di via Corridoni 46.