“Per fare un albero ci vuole un hashtag”: la campagna social di Conlegno e Legambiente porta alla messa a dimora di 70 alberi a Cisliano

“Per fare un albero ci vuole un hashtag”: 70 piantumazioni a Cisliano

“Per fare un albero ci vuole un hashtag”: la campagna social lanciata il 21 novembre da Conlegno in collaborazione con Legambiente culminerà a Cisliano, con la messa a dimora di 70 alberi venerdì 6 aprile alle 10.30.

La promessa fatta in occasione della Festa dell’Albero prevedeva l’impegno del Consorzio servizi legno sughero a regalare un albero ogni 50 post pubblicati con l’hashtag #unalberoè invitando il popolo dei social a condividere su Facebook, Twitter e Instagram il loro amore per la natura. Grazie alla partecipazione attiva degli utenti, l’hashtag #unalberoè è stato utilizzandolo per ben 1.963 volte in 24 ore, entrando tra le tendenze del giorno e raggiungendo la soglia di 40 nuovi alberi, ai quali il Consorzio ne ha voluti aggiungere altri 30 moltiplicando la solidarietà.

“La tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale sono da sempre gli obiettivi principali di Conlegno – spiega Fausto Iaccheri, presidente del Consorzio –. Attraverso la realizzazione di una campagna social abbiamo voluto coinvolgere attivamente i cittadini per sensibilizzarli nei confronti di un tema che tocca tutti da vicino. L’impegno di Conlegno consiste nel concretizzare l’interesse che le persone hanno dimostrato nei confronti dell’ambiente, gettando i semi per un futuro più verde e sostenibile, con la collaborazione di Legambiente”. La superficie da piantumare, individuata con la collaborazione di Legambiente, si colloca all’interno del Parco Agricolo Sud Milano.

“Partecipare alla creazione di nuovi boschi – dichiara Marzio Marzorati, vice presidente di Legambiente Lombardia – significa aumentare il polmone verde che ci permette di respirare. In particolare piantare alberi attorno alla città significa ridurre i problemi ambientali, migliorare il paesaggio e sostenere la rete ecologica e la biodiversità. Grazie alla collaborazione con Conlegno, Legambiente attiva la partecipazione di cittadini e amministrazioni pubbliche locali che permetteranno agli alberi di sopravvivere e di essere accuditi per le prossime stagioni consentendo la nascita di un bosco esteso e bello. L’iniziativa è sostenuta, infatti, dal nostro circolo Legambiente che svolge attività a Cisliano”. Tra le specie che andranno a ripopolare l’area ci saranno carpini, aceri campestri, ligustri, biancospini, cornioli, querce e frassini. Un’iniziativa dal forte impatto sociale e ecologico alla quale parteciperanno anche le istituzioni locali.