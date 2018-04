E’ in corso la protesta del Comitato Pendolari della Gallarate-Milano.

Al via la protesta dei pendolari

E’ iniziata alle 18.00 di oggi, mercoledì 11 aprile, la protesta del Comitato Pendolari Nazionale in stazione Garibaldi Milano contro i numerosi disagi ferroviari, come ad esempio le 247 cancellazioni solo sul passante ferroviario della tratta Varese-Treiglio o i 25 treni soppressi sulla linea Milano-Brescia e sulla Bergamo-Milano con oltre 2 ore di ritardo per la manutenzione delle linee di competenza Rfi in un solo giorno. Dalla loro parte anche Legambiente.

Luca Cossutti, Comitato Pendolari Nazionale