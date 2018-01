Scuola materna parrocchiale di Vermezzo: porte aperte da domenica 21 a venerdì 26 gennaio. Al via le iscrizioni per il nuovo anno scolastico.

Crescere accorgendosi di crescere: non esiste la scuola ideale, esiste la scuola giusta per te. Sono queste le parole che accompagnano l’invito della scuola materna parrocchiale San Martino di via Piave, Vermezzo, a visitare la struttura in concomitanza con l’apertura delle iscrizioni al nuovo anno scolastico. Si parte domenica 21 gennaio con le porte aperte dalle 15.30 ed un evento pensato per i bambini alle 16, mentre i genitori potranno incontrare gli insegnanti e visitare la scuola ed i suoi spazi. Quindi, da lunedì 22 gennaio a venerdì 26 gennaio, incontri mattutini a tema su diversi aspetti della formazione ed educazione dei bambini. Per maggiori informazioni: 02-9440318 oppure segreteria@maternasanmartino.it.