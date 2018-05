Temporale su Cislago: il maltempo di questa notte ha causato ingenti danni anche in piazza Toti.

Temporale su Cislago: crolla un ramo in piazza

Il forte temporale di questa notte ha abbattuto il grosso ramo del cedro sito in piazza Toti. La pianta, già compromessa dall’invasione delle formiche, versava infatti in uno stato precario e il maltempo delle scorse ore ha contribuito a spezzare il ramo. Dopo la segnalazione dei cittadini, il Comune è prontamente intervenuto a rimuovere il ramo caduto e a rimettere in sicurezza l’area della piazza. Importante è stato il contributo dei volontari della Protezione civile locale.