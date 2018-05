Universita’ aperta, opportunità per i maturandi.

Universita’ aperta, ecco cosa fare

Per gli studenti prossimi all’esame di maturità è in arrivo un’opportunità concreta per assicurarsi un posto alla LIUC – Università Cattaneo, che offre corsi di laurea in Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale. Sarà infatti possibile per gli interessati sostenere il test di ammissione il giorno giovedì 17 maggio alle 15 nella sede dell’Università di Castellanza. Il test è obbligatorio solo per gli studenti che conseguono un voto di maturità inferiore a 80/100 (per tutti gli altri l’ammissione è diretta). La giornata sarà interamente dedicata all’orientamento delle future matricole grazie a un nuovo appuntamento con “Università Aperta”: fin dalla mattina, infatti, gli studenti potranno chiedere informazioni presso gli info – point, ma anche assistere alle presentazioni dei corsi e dei servizi e a seminari specifici.