Uno spettacolo per aiutare bambini e sfollati

Oggi,domenica 15 aprile. alle 16.00, si terrà nell’auditorium di via Matteotti a Rescaldina, lo spettacolo “Se io potrei”. Il ricavato sarà destinato al Comitato Accoglienza bambini di Chernobyl di Cerro Maggiore, Cantalupo e San Vittore Olona e per gli sfollati dopo l’esplosione della palazzina di via Brianza a Rescaldina. Il comitato ogni anno ospita bambini ucraini per una vacanza terapeutica in quanto le terre in cui vivono sono ancora oggi contaminate dal disastro nucleare del 1986.