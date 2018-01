Il vicesindaco di Sedriano Davide Rossi nel mirino di Forza Italia per una serie di post discutibili apparsi sulla sua pagina.

Insulti social

Una serie di post volgari ed offensivi, in cui arriva ad augurare ad ignoti incidenti, come potete leggere dettagliatamente sul giornale in edicola: il numero due della Giunta grillina lascia perplessi i suoi oppositori che gli chiedono di dimettersi.

Forza Italia attacca

Danilo Patané di Forza Italia dice che “certe espressioni non danno prestigio alle istituzioni” e ricorda un altro Davide Rossi, vecchio militante azzurro, “ad oggi irriconoscibile”. L’interessato non commenta…