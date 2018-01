Tombolata Bianconera, appuntamento a Uboldo.

Tombolata Bianconera domenica pomeriggio

Una Tombolata Bianconera per festeggiare il primo anno di vita dello Juventus Club Doc “Claudio Marchisio” di Uboldo. E’ quanto previsto per la giornata di domenica dalle 16 nella sede del club al Bar delle ACLI di piazza Conciliazione 6 a Uboldo. Sarà un pomeriggio di festa con ricchi premi per tutti coloro, bianconeri e non, che vorranno condividere i festeggiamenti del primo anno di vita del club uboldese.

Si festeggia il primo anno del club

Lo Juventus Club Doc “Claudio Marchisio” di Uboldo è nato ufficialmente il 16 Gennaio 2017 quando si tenne la cena di inaugurazione del nuovo sodalizio uboldese con la presenza di due ospiti d’eccezione: l’indimenticabile bomber bianconero Pietro Anastasi e il comico, attore e super tifoso juventino Max Pisu. Lo Juventus club Uboldo – che conta più di 150 soci – è presieduto da Massimiliano Passeri, il Tesoriere è Marco Corsini, mentre il Consiglio è composto da Andrea Angilella, Roberto Baietti, Livio Bertuolo, Michel Bovi, Alessandro Colombo. L’invito a tutti, tifosi juventini e non, è per domenica dalle 16 al bar delle Acli di piazza Conciliazione 6 a Uboldo per una super tombolata con ricchi premi.