Battistella chiude, storia e legami restano

Negozio, chiusura

Un servizio al paese lungo 62 anni

La serranda si abbassa, ma la storia resta, alta, a raccontare un’epoca, una passione, un servizio al paese di 62 anni. Pietro Battistella oggi ha 86 anni e i suoi occhi sono gli stessi che nel 1955 hanno saputo guardare al futuro, avviando quell’attività fiorente che avrebbe coinvolto tutta la famiglia: al suo fianco la moglie Giovanna e poi anche i figli Giuseppe e Valeria. Quello dei Battistella è stato un viaggio: dagli inizi al boom economico, al tanto lavoro degli anni ‘60 e ‘70, alle soddisfazioni degli anni ‘80 e ‘90, ai cambiamenti radicali portati dal nuovo millennio, alle fatiche degli ultimi anni. Fino alla decisione, sofferta ma necessaria, di fermarsi.

“Il mio impero non c’era più”

A fine 2017 il negozio di via Dante, punto di riferimento per i cairatesi, ha girato le insegne e cessato l’attività. «Il mio impero non c’era più – la riflessione di Pietro Battistella – e il desiderio di continuare si scontrava con una realtà di pressione fiscale soffocante, di spese sempre più alte e di un mercato cambiato. Nell’epoca del boom facevamo impianti per 7-8 case all’anno, oggi chi costruisce più? E anche il negozio ormai era troppo penalizzato dai supermercati e dagli acquisti su internet, che hanno portato un grosso calo delle vendite». La storia però va avanti: il figlio Giuseppe prosegue il mestiere come artigiano e con lui anche il nipote Mattia, 17 anni, che sta imparando: «C’è il passato, c’è il presente e c’è anche il futuro – sottolinea la figlia Valeria – ed è bello ripensare a come abbiamo vissuto la nostra attività a livello familiare, affrontando insieme tutto, le sfide vinte e le fatiche, la soddisfazioni e i momenti di difficoltà. Anche se io avrei voluto fare la maestra d’asilo. Oggi però devo dire grazie. Perché restando qui ho avuto l’opportunità di crescere i miei figli in un modo più bello e presente, l’attività di famiglia è stata un valore aggiunto».

Tanti ricordi e tanti sacrifici

Tanti i ricordi di Pietro Battistella, che nel 2004 ha ricevuto anche il riconoscimento di Maestro del lavoro dalla Camera di commercio: «Questa è stata la mia vita, l’unica mia passione, oltre a un po’ di calcio. Abbiamo lavorato con la cartiera finché c’era, per le ditte del paese, per tanta gente. Sempre con attenzione e parsimonia, perché la nostra è una generazione diversa da quelle di oggi: nella nostra mentalità c’è il ‘tenere da conto’, il consevare, il risparmio, il sacrificio». Questo lo stile, accompagnato dalla grande attenzione ai clienti: «Lasciamo tanti legami, i rapporti umani che venivano prima di tutto, le amicizie».

Il grazie ai clienti

Nella storia dell’attività anche gli spostamenti, a piccoli passi, lungo via Dante: «All’inizio eravamo più in centro, dove oggi c’è il negozio Molina. All’epoca eravamo in quattro solo a Cairate nel settore, oltre a noi c’erano Gelosi, Bettinelli e Zeni, con cui eravamo soci. Poi ci siamo trasferiti di fronte all’asilo Crosti. E dal 1971 siamo qui». In più di 60 anni incalcolabili le tv e le lavatrici vendute: «Solo che una volta le prendevamo a decine, sicuri che sarebbero state acquistate, mentre ora se ne ordina una alla volta…». E poi il grazie finale: «A tutte le persone che in diversi modi in tutti questi anni ci hanno dato fiducia e relazioni vere di affetto».