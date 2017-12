Il Gran Maestro Alberto Oldrini, il suo vice Luca Bonini e il Direttivo del Collegio, hanno il piacere di presentare il nuovo sito del Collegio Dei Capitani e delle Contrade.

Il nuovo sito

Con il nuovo anno sarà online il nuovo sito del Collegio Dei Capitani e delle Contrade realizzato grazie all’opera di Alessandro Canavese e Simone Marafon, di InGrandiMenti, che hanno lavorato al profondo restyling, sia dal punto di vista grafico che da quello dei contenuti, dalla nuova home page alle varie sezioni ancora in fase di assestamento.

Lo scopo

Lo scopo è quello di essere la voce del Collegio e delle Contrade per far sapere, a legnanesi e non, quello che fanno durante tutto l’anno e non solo nel mese di maggio. Ma anche preziosa fonte di ricerca per studiosi e appassionati, che vi potranno trovare dati e statistiche, le Reggenze e le Contrade, la storia e le storie, le foto e le immagini, gli eventi e gli incontri, lo statuto e i regolamenti.