Meno ingombranti, ma più rifiuti: Cairate contro gli incivili

Rifiuti, incivili

Troppa immondizia per strada

Meno rifiuti ingombranti, più immondizia buttata per strada. E’ lo scenario sul quale si daranno da fare i volontari che parteciperanno alla 9^ Giornata ecologica promossa dal Comune in collaborazione con la Protezione civile. Appuntamento domenica 8 aprile alle 8.30 con ritrovo all’area ecologica di via Milano.

Obiettivo formare il senso civico

«Siamo partiti nel 2012 – spiega l’assessore alla Prociv Luigi Innocenti ripercorrendo le tappe – con la rifondazione del gruppo e l’azione di contrasto all’abbandono di rifiuti e all’inciviltà, allora dilangante. Ci siamo posti l’obiettivo di un monitoraggio costante del territorio, finalizzato principalmente alla prevenzione dei rischi idrogeologici nelle zone boschive, le stesse nelle quali veniva scaricato abitualmente ogni genere di materiale». E così dai monitoraggi si è passati alle periodiche giornate di pulizia, alle iniziative nelle scuole per formare il senso civico, alla sensibilizzazione della popolazione con l’invito a segnalare, mentre la Polizia locale con un grande lavoro, spesso sporcandosi le mani nell’immondizia, è risalita molte volte ai responsabili degli scarichi più eclatanti.

Cambiata la tipologia, non gli scarichi abusivi

Azioni che hanno determinato un cambiamento: «Oggi nei nostri boschi non abbiamo più grossi cumuli o materiali ingombranti come qualche anno fa, ma tanti piccoli rifiuti lasciati ovunque, spesso a lato strada o nei campi. Una situazione non meno negativa, che richiede un’opera di pulizia più manuale, minuziosa, paziente».