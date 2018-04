25 aprile a Corbetta: la novità 2018 è suonata come un elemento di disturbo se non di impedimento per poter procedere al corteo

Il 25 aprile delle polemiche

E ‘stato ribattezzato da molti come il 25 aprile delle polemiche quello svolto oggi, mercoledì, a Corbetta. Tutto ciò per via della decisione dell’Amministrazione comunale di preferire un corteo sui marciapiedi per questioni di sicurezza. Per i tanti che hanno aderito alla manifestazione organizzata dall’Anpi, la novità 2018 è suonata come un elemento di disturbo se non di impedimento per poter procedere al corteo volto a onorare i caduti ma a proiettare anche al futuro i valori della Resistenza e della democrazia.

L’Amministrazione Ballarini ha partecipato alla messa in suffragio ai caduti celebrata al cimitero, ha appoggiato il concetto e alla spaghettata. C’è da dire, nelle polemiche e nelle divisioni, che tuttavia ognuno ha festeggiato la ricorrenza. A modo suo certo, ma pur sempre tenendo ferma la volontà di onorare caduti, eroi e fatti storici.