Dagli anziani di Cairate grembiuli in regalo ai tre asili

Grembiuli in dono, dai nonni ai bambini delle tre scuole materne del paese. E’ il regalo che il centro ricreativo per la terza età Incontriamoci – attivo sul territorio dal gennaio 2017 con tanti tipi di proposte e ritrovi abituali negli spazi comunali dell’area feste – ha voluto fare agli asili di Cairate, Peveranza e Bolladello, utilizzando le risorse avanzate alla chiusura del bilancio del primo anno di attività. Un gesto semplice, ma prezioso, accolto con gratitudine dalle scuole: i 70 grembiuli saranno utilizzati in particolare per i bambini dell’ultimo anno, nei laboratori di pittura e per le attività più «colorate».

A fare da tramite tra asili e anziani, coordinando l’iniziativa l’assessore ai Servizi sociali Laura Morosi. Il presidente del centro Incontriamoci Achille Cassani spiega lo spirito della donazione: «In consiglio abbiamo deciso che ogni anno per portare il bilancio a zero utilizzeremo le risorse rimaste in cassa per fare piccoli gesti a favore della comunità e del territorio. In questa occasione abbiamo pensato ai bambini, andando a consegnare i grembiuli in ciascuna delle tre scuole materne del paese».

E aggiunge: «Sono stati per noi bellissimi momenti, siamo stati accolti con gioia, ci sono state mostrate le strutture e abbiamo visto i bambini contenti. Per ricambiare abbiamo invitato tutti e tre gli asili a venirci a trovare al centro per una merenda nel mese di maggio».