Il Centro di Arese, nel corso dell’Assemblea annuale dei soci di Confimprese, è stato proclamato vincitore nella categoria “Retail Real Estate”.

Il Centro di Arese premiato da Confimprese

Un altro grande successo per Il Centro di Arese, che si è aggiudicato il Primo Premio ai Confimprese Awards 2018 nella categoria Retail real estate, un riconoscimento dedicato alle eccellenze del settore retail in Italia. Ieri, Martedì 15 Maggio, in occasione del cocktail organizzato da Confimprese per l’Assemblea Annuale dei Soci, Il Centro è stato proclamato vincitore per la propria visione strategica orientata all’innovazione verso il cliente attuata con intraprendenza, creatività e impegno.

Le parole di Ioppi

Francesco Ioppi, Direttore Immobiliare del Gruppo Finiper sottolinea come

“Siamo particolarmente orgogliosi per questo premio e siamo riconoscenti a tutte le imprese e gli operatori del settore retail italiano. Loro, con noi, condividono ogni giorno l’esperienza della gestione di un’impresa commerciale articolata e diversificata e che hanno voluto riconoscere, con il loro voto, i meriti de Il Centro”.

In soli due anni dall’apertura, a Il Centro viene assegnato un quarto, ulteriore, prestigioso award a conferma di come sia sempre più riconosciuto come luogo di destinazione unico e realtà iconica.