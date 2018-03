Presepio di Pasqua, una proposta tutta magentina, che torna anche quest’anno. Fino a lunedì 9 aprile, per aiutarci a vivere bene la Pasqua di Gesù ecco una natività pasquale.

Il Presepio di Pasqua

Per la seconda volta ospiteremo nella Città della battaglia, in via Roma 28, grazie agli artisti del “Gruppo Artistico Presepisti Stella Cometa”, ecco un’iniziativa speciale. I presepisti sono stati capaci di realizzare una vera e propria opera d’arte, da vedere, dai grandi e dai piccoli.