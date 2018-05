Giovedì 10 maggio alle 21 a Magenta, nella Sala Consiliare di via Fornaroli, Branca Comunitaria Solidarista ONLUS – Una Voce nel Silenzio presenta “Il Corano senza veli”, nuovo libro dello scrittore Magdi Cristiano Allam, che pala di Islam.

Islam sotto i riflettori

Ospite della serata anche il Consigliere Regionale della Lombardia Max Bastoni del gruppo Lega Nord – Lega Lombarda. Introduce Valerio Zinetti. Un’occasione per approfondire il tema dell’Islam “senza veli” attraverso la voce e le parole del giornalista che autograferà anche le copie del libro.

Il tema del Corano

Magdi Cristiano Allam ha pubblicato una guida alla lettura del Corano destinata a tutti per conoscere in modo semplice i suoi contenuti e far scoprire la religione di Maometto.