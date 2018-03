A8 Milano-Varese: chiusa l’entrata di Legnano e chiuso l’allacciamento con la A9. A9 Lainate-Como-Chiasso: chiusa l’uscita di Origgio Uboldo.

A8 e A9, chiuse alcune uscite

Autostrade per l’Italia comunica che, per il transito di un trasporto eccezionale, sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, dalla mezzanotte alle 2.00 di mercoledì 7 marzo, saranno chiuse alcune uscite. Lungo la A8 Milano-Varese, infatti, sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Legnano verso Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare l’entrata dello svincolo di Castellanza al km 17+000. Verrà chiuso anche l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso per chi proviene da Varese e procede verso Como. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza, percorrere la SP527 e rientrare sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, allo svincolo di Saronno, oppure percorrere la A8 Milano-Varese verso Milano, uscire alla stazione di Lainate e rientrare dalla stessa, in direzione di Varese.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Origgio-Uboldo per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare l’uscita dello svincolo di Saronno al km 15+500.