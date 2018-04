A9 Lainate-Como-Chiasso, previsti lavori.

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, sarà chiusa l’uscita della stazione di Fino Mornasco, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: chiusura dell’uscita di Fino Mornasco, per chi proviene da Lainate, per una notte, dalle 22 di lunedì 9 alle 6 di martedì 10 aprile. In alternativa si consiglia di utilizzare l’uscita dello svincolo di Lomazzo nord;chiusura dell’uscita di Fino Mornasco, per chi proviene da Como, per una notte, dalle 22 di martedì 10 alle 6 di mercoledì 11 aprile. In alternativa si consiglia di utilizzare l’uscita dello svincolo di Como centro.