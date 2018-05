Pietro si è allontanato volontariamente di casa ma non lo ha mai fatto prima.

Aiutateci a trovare Pietro

Scomparso oggi pomeriggio, martedì 8 maggio intorno alle 14.oo da via Pavese a Lucernate, Pietro. Il giovane 14enne frequenta la seconda media alla scuola di via Tevere. Appassionato di treni potrebbe aver preso un treno alla vicina stazione. È la prima volta che il ragazzino si allontana da solo da casa. Al momento dell’allontanamento indossava una maglia azzurra a maniche corte, dei jeans e scarpe da tennis rosse della Nike. Alto 1,70 porta occhiali di colore blu. Il giovane ha qualche difficoltà nel parlare ma la sua malattia non lo ha mai portato ad allontanarsi infatti è sempre vicino alla mamma.

Se qualcuno dovesse vederlo è pregato di contattare immediatamente Davide Faccio al numero