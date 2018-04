Al Bano a Bienate per girare una tele-promozione.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 18 aprile, il famosissimo cantautore originario di Cellino San Marco, Al Bano, è stato avvistato per le vie di Bienate, una frazione di Magnago. L’artista si è prestato in maniera molto gentile e disponibile a scattare qualche foto in compagnia dei suoi fan prima di recarsi all’interno della Roggie House, villa dove è stato realizzato il set del suo spot per una nota marca di poltrone motorizzate.