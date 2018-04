E’ cominciata con la Santa Messa solenne e le bancarelle in città la Festa del Perdono a Corbetta.

Festa del Perdono, tra fede e svago

Nel santuario della Madonna dei Miracoli, presenti le autorità religiose, civili e militari per la celebrazione principale e solenne dedicata alla Vergine.

Grande partecipazione

Grande partecipazione di fedeli, che alle 15 si ritroveranno per la tradizionale supplica. Intanto città piena di bancarelle. Stasera alle 21 in villa Pagani, The McChicken Show. In villa Pagani, alle 12, premiazione delle attività commerciali, consegna delle borse di studio dedicate ad Antonio Balzarotti e Fernanda Cucchi e rinfresco con ospiti speciali.

Ricco weekend

Venerdì 6 speciale serata famiglie: dalle 19 cena coi puffi, baby dance e musica con Itoons Carton band: da Modena, tutte le migliori sigle italiane e originali dei cartoni più amati di ogni epoca! Alle 22.30, sul palco i Liva.

Sabato 7, Have mercy blue fest, domenica 8 in scena l’orchestra di Franco Bagutti. Sabato sera, nel parco di villa Ferrario, show di fuochi d’artificio in musica. Sabato 7 per i bimbi arriva il trenino Corby. Il clou domenica 8, messa solenne delle 10.30 con la consegna del premio Suor Michelina.