Dalla street art alle gare di go kart, alla parata d’auto d’epoca. Un finesettimana ad Arese dedicato al Biscione.

Alfa Romeo, una tre giorno per ripercorrere il mito

Una tre giorni, da venerdì a domenica, dedicata al mito dell’Alfa Romeo. Questo è “AlfArese, una storia di emozioni”. Un ricco programma di eventi per ripercorrere il legame tra gli aresini e la fabbrica motoristica. L’iniziativa è organizzata da Promotori culturali e rientra nell’ambito del progetto cofinanziato da Fondazione Cariplo e promosso dal terzo settore locale di cui il Comune è partner. Durante la tre giorni l’assessore alla cultura Giuseppe Augurusa e la ricercatrice Giulia Valli ricostruiranno il rapporto, spesso controverso, che lega gi aresini al mito automobilistico.

Il programma completo dell’iniziativa

Il programma della tre giorni è ricco e adatto a tutte le fasce di età. Si comincia venerdì 4 maggio alle 15 con “Veloce come un’Alfa”, competizioni (per fasce di età) con go kart a pedale nella piazza del mercato. Alle 21, poi, la compagnia I Coriandoli presenta «Achille Varzi e Tazio Nuvolari», due vite parallele sulle Alfa Romeo. Uno spettacolo teatrale scritto e diretto da Lionello Turrini che sarà replicato anche sabato 5. Il giorno dopo si prosegue con due appuntamenti dedicati ai giovani. “Sentimenti a caos”, evento di Street Art, per i ragazzi della secondaria di primo grado e quelli del biennio di secondo grado. E “Rapper & DJ on the road”, esibizioni dei rappers e dei djs del laboratorio condotto da Street Arts Academy allo YoungDoIt.

Domenica parata delle vetture storiche

L’iniziativa si conclude domenica 6 con “L’evoluzione industriale dello stabilimento di Arese”. Al Centro Civico Agorà, attraverso filmati, saremo guidati a riscoprire una storia che ha fatto storia. A cura dell’Alfa Romeo Club di Milano. Quindi si terrà la parata ed esposizione delle vetture storiche, a cura dell’Alfa Romeo Club di Milano, con partenza dalla piazza del mercato e arrivo al piazzale del Museo Storico. Le auto rimarranno lì in esposizione per tutto il pomeriggio.