Amazon apre un deposito smistamento a Burago di Molgora. Nuovi posti di lavoro in arrivo. Soddisfatto il sindaco “Gli investitori devono pensare alla nostra Brianza”.

Amazon sbarca in Brianza

Amazon ha annunciato l’apertura di un nuovo deposito di smistamento a Burago di Molgora. Una struttura che permetterà al colosso della vendita online di garantire consegne più veloci ai clienti e un servizio migliore alle aziende che si avvalgono della sua rete di distribuzione per vendere i prodotti.

Nuovi posti di lavoro

La struttura, di oltre 5.000 m2 creerà circa 70 posti di lavoro a tempo indeterminato nei prossimi anni, consentendo ai corrieri locali e regionali di consegnare gli ordini sempre più velocemente.

Il Sindaco: “Una realtà capace di creare occupazione”

Soddisfatto il sindaco di Burago di Molgora, Angelo Mandelli: “In questi anni diverse imprese sono tornate ad investire sul nostro territorio e ora diamo il benvenuto ad Amazon, una realtà importante e capace di creare occupazione. E’ l’occasione per invitare anche altri investitori a pensare alla nostra Brianza perché più opportunità di lavoro fanno pensare ad un futuro con maggiori certezze”.

Gli investimenti in Italia

Amazon ha investito in Italia circa 800 milioni di euro e creato piu’ di 3.500 nuovi posti di lavoro dal suo arrivo nel paese nel 2010. Il centro di distribuzione Castel San Giovanni, primo sito logistico di Amazon in Italia, e’ stato inaugurato nel 2011. Anche vicino a noi, a Buccinasco, è nato un nuovo deposito di smistamento per consegne più veloci e migliore servizio.