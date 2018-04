Andare in bici: tutti sanno pedalare, ma in pochi conoscono esattamente il funzionamento della bicicletta e le modalità per garantire un’ordinaria manutenzione. Per questo è in arrivo un laboratorio a Gerenzano.

Andare in bici: sabato un laboratorio a Gerenzano

L’Amministrazione, «Il Gelso», «Ardea», Protezione civile, Comitato Genitori, Istituto comprensivo e Proloco, con il supporto di «Fiab Saronno Ciclocittà», nell’ambito del progetto «Ambienti@moci 2018», hanno organizzato un laboratorio per re-imparare ad andare in bicicletta e per apprendere nozioni base per la regolazione e la manutenzione ordinaria del mezzo. L’incontro è rivolto sia agli adulti sia ai bambini e si svolgerà nell’auditorium comunale sabato alle 10.