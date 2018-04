Se ne parla in un convegno lunedì alla Liuc

Aprire i capitali, quali vantaggi per le Pmi

Quali sono i principali vantaggi per le imprese che scelgono di aprire il capitale a nuovi azionisti? Quali, in particolare, le opportunità per le PMI? Una giornata di confronto organizzata dalla Scuola di Economia e Management della LIUC – Università Cattaneo per fare il punto sugli strumenti a disposizione delle imprese e mettere a confronto le esperienze di chi ha intrapreso questo percorso. L’incontro, dal titolo “L’apertura del capitale per la continuità e lo sviluppo delle imprese”, si svolgerà lunedì 22 gennaio dalle 15 ed esplorerà le differenze esistenti tra diverse opzioni: mercato di borsa, fondi di investimento, business angel.

Interverrà il professor Alessandro Cortesi

“In particolare per le PMI – spiega il prof. Alessandro Cortesi, Ordinario di Contabilità e Bilancio della Scuola di Economia e Management della LIUC – Università Cattaneo – l’apertura del capitale può garantire diversi benefici tra cui l’accesso a risorse finanziarie di tipo stabile ma anche alle competenze dei nuovi soci e ai loro network. Non solo vantaggi economici, dunque, ma anche in termini di know how e relazioni. Non da ultimo, si ottiene un vantaggio sulla reputation grazie ad alcuni controlli che permettono di fornire a terzi garanzie sulla compliance. Naturalmente, questa strada e le relative opportunità nascono solo laddove l’azienda abbia piani di sviluppo ben precisi per il futuro”.

Trend in crescita negli ultimi anni

I dati relativi all’utilizzo dei diversi strumenti parlano di un trend in crescita negli ultimi anni: ad esempio, con riferimento al solo segmento del Private Equity, l’Osservatorio Private Equity Monitor – PEM® della LIUC Business School ha mappato nell’ultimo triennio a livello nazionale oltre 300 operazioni di buy out ed expansion, con una forte crescita che ha portato l’attività a livelli pre – crisi. Il convegno è accreditato per la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.