Lunedì 1 gennaio, Giornata mondiale della pace, l’Arcivescovo presiederà la Celebrazione eucaristica in Duomo alle 17.30. Alla Messa parteciperanno i rappresentanti delle diverse confessioni che aderiscono al Consiglio delle Chiese cristiane di Milano. Al termine l’Arcivescovo li riceverà in Arcivescovado per un incontro di cordialità. La Celebrazione sarà trasmessa in diretta da Chiesa Tv (canale 195) , www.chiesadimilano.it e Radio Mater.