Arconate su Whatsapp con il gruppo “Arconate informa”.

Arconate sul Whatsapp: come si attiva il servizio

E’ necessario disporre di uno smartphone, di qualsiasi marca, e installare l’applicazione Whatsapp. Poi si deve memorizzare il numero 348.5812985 come “Comune di Arconate”. Poi si deve inviare un messaggio tramite WhatsApp allo stesso numero, con scritto “Aggiornamenti ON”. Ogni numero telefonico resterà anonimo.

Come funziona il sistema

Il servizio è unidirezionale. Infatti, i messaggi partiranno dal numero utilizzato dal Comune verso i numeri dei componenti la lista WhatsApp Broadcast. Non potranno essere in nessun caso prese in considerazione informazioni, segnalazioni e/o richieste recapitate verso il numero utilizzato dal Comune. Eventuali messaggi inviati non saranno pertanto presi in carico e si ricorda che per comunicare con l’Ente è a disposizione dei cittadini l’indirizzo di posta elettronica ufficiale: info@arconate.org. Infine, le liste broadcast non permetteranno agli utenti che le compongono di visualizzare i numeri di telefono e i dettagli di altri iscritti e/o i loro messaggi. Verranno visualizzati unicamente i messaggi che partono dal Comune.