Tre imperdibili appuntamenti presso il Centro civico Agorà per confrontarsi su benessere e salute con gli specialisti di Humanitas Medical Care Arese.

Arese in salute: tre incontri al Centro civico

L’inizio della primavera coincide con l’avvio di una nuova rassegna di incontri informativi in città: Arese in Salute.

Gli incontri, patrocinati dal Comune, sono promossi e organizzati da Humanitas Medical Care Arese, centro medico polispecialistico attivo sul territorio da circa due anni.

“Siamo felici che il Comune di Arese abbia accolto positivamente la nostra proposta di realizzare delle serate informative ed educative aperte a tutti. E’ questo indice di grande attenzione volto al benessere dei

cittadini. L’obiettivo per noi è quello di diffondere informazioni circa un corretto stile di vita volto alla

prevenzione, di cui da sempre siamo grandi sostenitori”, afferma il dottore Alessandro Liguori, Amministratore Delegato di Humanitas Medical Care Arese.

Diverse tematiche con gli specialisti Humanitas

Gli specialisti di Humanitas Medical Care affronteranno diverse tematiche. Si inizierà mercoledì 21 marzo

con dei consigli per affrontare al meglio la menopausa per poi, due settimane dopo, spiegare che il russare

non è solo un noioso fastidio che inficia il sonno di chi ci sta accanto, ma un problema di salute da risolvere.

Grande finale con una serata dedicata agli sportivi, che mettono al primo posto salute e sicurezza.

“Queste serate sono un’importante occasione per conversare insieme sui comportamenti di ognuno e

dedicare del tempo a se stessi e alla propria salute, talvolta messa a dura prova da ritmi di vita sempre più

frenetici che concedono poco spazio alla giusta attenzione da dedicare ai nostri bisogni e a quelli dei nostri cari”, afferma la dottoressa Federica Tartarone, direttore sanitario di Humanitas Medical Care Arese.

Importante favorire momenti dedicati alla prevenzione

“Come Amministrazione crediamo importante favorire momenti dedicati alla prevenzione e alla

promozione di stili di vita corretti. Ringraziamo Humanitas Medical Care Arese per aver deciso di mettere a disposizione della nostra cittadinanza il proprio personale medico professionista, generando così

un’opportunità preziosa di promozione del benessere, accessibile gratuitamente a tutti. Siamo pertanto

molto soddisfatti di poter accogliere all’interno del Centro civico Agorà questo primo ciclo di incontri sulla salute, che auspichiamo incontrino trasversalmente l’interesse di molti, per poter così dare continuità in futuro a questa nuova iniziativa aresina”, dichiara il Sindaco Michela Palestra.

Il programma degli incontri

Gli incontri di Arese in Salute si svolgeranno dalle ore 20.45 presso il Centro civico Agorà (via Monviso, 7 –

Arese MI) nelle seguenti date: 21 marzo 2018 – Donna in cambiamento. La menopausa che non spaventa, con la partecipazione di Serena Del Zoppo (Ginecologa) e Elisabetta Macorsini (Biologa Nutrizionista). 4 aprile 2018 – Russare minaccia la coppia? Non solo, anche la salute! – con la partecipazione di Alessandro Bianchi (Otorinolaringoiatra) e Fabrizio Salamanca (Otorinolaringoiatra). 18 aprile 2018 – Sport, come praticarlo in salute – con la partecipazione di Sara Cioccarelli (Cardiologa) e Pietro Mantoan (Fisioterapista).