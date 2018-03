Al liceo scientifico “Falcone e Borsellino” di Arese, si è svolta la consueta conferenza dal titolo: “la vivisezione è un errore metodologico e crudele” organizzata dalla Lav territoriale.

Il dottor Stefano Cagno al liceo scientifico “Falcone e Borsellino” ha parlato di vivisezione con gli studenti delle quarte e quinte classi. Infatti si è svolta la consueta conferenza “dal titolo: “la vivisezione è un errore metodologico e crudele” organizzata dalla Lav territoriale. Era condotta dal dottor Stefano Cagno medico, dirigente medico ospedaliero, disciplina Psichiatria, membro del Comitato Scientifico Antivivisezionista e autore di libri e decine di pubblicazioni. Insomma una delle voci più importanti dell’antivivisezionismo scientifico.

“Ogni anno vengono uccisi 900 mila animali nel nostro paese, e 12 milioni in Europa. Animali avvelenati, ustionati, mutilati che muoiono tra atroci sofferenze in seguito ad inutili sperimentazioni. Gli animali non sono come noi, ogni specie è unica per caratteristiche biochimiche, genetiche, fisiologiche” – dice il dottor Stefano Cagno. “Basta infatti la presenza o l’assenza di un enzima per cambiare il comportamento di una sostanza passando da una specie ad un’altra. Il 54% delle sostanze cancerogene, ossia in grado di provocare cancro, per i ratti non lo sono per i topi. Gli animali sono diversi da noi ecco perché il 90% dei farmaci testati sugli animali non supera le prove cliniche sugli esseri umani. Esistono metodi di ricerca alternativi, modelli matematici, test su cellule e tessuti coltivati in vitro, studi clinici”.