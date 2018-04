Problemi idrici nella zona nord di Arese questa mattina.

Arese nord senz’acqua

La zona nord di Arese questa mattina, martedì 24 aprile, si è svegliata senza acqua. Da circa due ore infatti la rete idrica collegata all’area che va da via Nuvolari a via Matteotti alta è guasta. La Polizia Locale sta contattando CAP, la società che gestisce le reti idriche. E’ ancora sconosciuta la causa del disagio. Non si sa neanche la tempistica del ripristino della rete.