Proloco, firmata la nuova convenzione

Rinnovata la convenzione tra il Comune di Arese e la Proloco per il 2018 con tante novità in vista. Oltre alle tradizionali manifestazioni organizzate dall’associazione, infatti, (come il Carnevale, gli eventi legati a SS Pietro e Paolo) la Pro Loco potrà, altresì, previo accordo con il Comune, fornire un supporto organizzativo per iniziative promosse dal Comune stesso e promuovere altri eventi rispetto a quelli in precedenza elencati. Inoltre, la Pro Loco dovrà tendere al maggior coinvolgimento possibile e al coordinamento delle altre associazioni presenti sul territorio e della rete dei commercianti.

Le parole dell’assessore Tellini

“L’idea è quella di rendere la cittadinanza molto più partecipe e coinvolgere anche i commercianti locali” – spiega l’assessore Roberta Tellini. “Ad esempio quando organizzeremo lo “Street food” prima di far venire commercianti da fuori, chiederemo ai nostri se vogliono aderire. L’intento è proprio quello di coinvolgere il territorio al 100 per cento. Inoltre ci sarà un’attività più stretta tra Proloco e Comune”.

Rinnovo anche nel consiglio direttivo

Infine si rinnova anche il consiglio di amministrazione della Proloco: proprio in questi giorni si stanno definendo le cariche che porteranno alla nomina di un nuovo presidente: lascia la carica Marco Sozzi e, secondo indiscrezioni, il suo posto dovrebbe essere preso da Silvia Pellegatta.